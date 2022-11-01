Gates of Olympus Демо Перейти в казино

Категорія гри Магія, Класичні Розробник Pragmatic Play ⚜️ RTP 96,50% ▶️ Кількість ліній All Pays Кількість барабанів 6 ⚡ Діапазон ставок 0,2-100 євро Множник Є ДИКИЙ символ Є Скаттер Відсутнє Максимальний коефіцієнт 5000 Бонусна гра Відсутнє Безкоштовні фріcпіни Є Автоматична гра Є Швидкий спін Є ❗ Волатильність Висока

Суть Гри

Слот Gates of Olympus відрізняється цікавою тематикою і незвичайним дизайном. Він був створений в 2013 році одним з лідерів індустрії софту для казино – провайдером Pragmatic Play. За кілька років існування автомат завоював масу поклонників, і з кожним роком їх кількість зростає.

Відрізняється гра Gates of Olympus незвичайним способом заповнення барабанів на екрані. Символи замінюються на котушках каскадним способом: призова комбінація зникає з екрану, а її місце займають символи, які були розташовані. Таким чином за одну ставку можна отримати особливо великий куш.

Зовнішній вигляд слота радує своєю продуманістю. На екрані видно атрибути античного світу: палаючі колони, дорогоцінні камені, золото, прикраси-колоски і т.д.

Дизайн і символи ігрового автомата

Дійство проходить на тлі Олімпа. Користувач побачить на екрані облаки, небо, мармуровий підлогу замку, білосніжні колони. Справа від барабану ширяє Зевс в традиційному античному образі – в білих одязі і золотих аксесуарах. Час від часу у нього в руках з’являється блискавка. Вигляд бога суворий, це створить хвилюючу атмосферу, а героїчна музика підкріплює азарт гравця.

Серед символів присутні:

Дорогоцінне каміння різних кольорів;

пісочний годинник;

прикрашена самоцвітами чаша;

перстень із рубіном;

золота Корона;

бог Зевс.

Символ із зображенням Зевса є cкaттeрoм. При випаді від чотирьох таких піктограм слот Gates of Olympus активує бонусну гру. Її запуск супроводжується громом і блискавкою.

Правила гри

Технічні характеристики, RTP та волатильність Gates of Olympus

Охарактеризувати слот Gates of Olympus можна за допомогою таких показників:

Волатильність – демонструє рівень ризику у грі. Чим він вищий, тим складніше забрати куш. Гейтс оф Олімпус – високоволатильний гральний автомат. Він буде ідеальним для любителів ризику та гострих відчуттів. Його люблять користувачі, яких не задовольняють невеликі виграші.

– демонструє рівень ризику у грі. Чим він вищий, тим складніше забрати куш. Гейтс оф Олімпус – високоволатильний гральний автомат. Він буде ідеальним для любителів ризику та гострих відчуттів. Його люблять користувачі, яких не задовольняють невеликі виграші. Віддача (RTP) – відсоток повернення загальної суми ставок гравцю. Показник справедливий для ігор у тривалій перспективі. Слот Gates of Olympus характеризується RTP 96.5%. Це означає, що за сумою ставок у 100 гривень гравцю в середньому повертається 96,5 гривень. Його сміливо можна віднести до категорії машин, що «дають». Повторимо, що статистика помітна лише з довгої дистанції.

У слот Gates of Olympus грати онлайн можна на 6 барабанах. Символи розташовуються в 5 рядів. Мінімальна ставка на лінію становить €0.2, максимальна — €125.

Безплатні обертання в Гейтс оф Олімпус

Коли на екрані з’являються чотири і більше символи з зображенням Зевса, запускається бонусна гра з 15 фрипінами. Особливість цього рівня – наявність спеціальних символів з додатковими коефіцієнтами. При появі на екрані вони перемножуються з загальним множником, який відображається в лівому верхньому кутку екрану. Отримане число умножується на виграш за кожен результативний спин. Максимальний коефіцієнт, який доступний в бонусній грі – х5000.

Слот Gates of Olympus дозволяє купувати пакет фриспінів. Його вартість – $200.

Ставка Анте

З лівої сторони екрана Gates of Olympus є область вибору анте-ставки. На ній вказаний розмір ставки — на 25% більше тієї, яка активно в даний момент. Якщо ви спочатку встановили $2, то система запропонує внести $2,5. Для того, щоб активувати функцію, потрібно встановити повзунок в позицію «On». Після внесення коштів шани на отримання фриспінів збільшуються, оскільки скатери з’являються частіше.

Як грати в ігровий автомат Gates of Olympus

Гра Gates of Olympus є майже в кожному онлайн казино України. Більшість товарів у каталозі доступні в різних розмірах, що дозволяє користувачам вибирати з широкого діапазону варіантів.

Перед тим, як приступати до обертань, потрібно вивчити інтерфейс слота і дізнатися призначення клавіш. На екрані є такі кнопки:

“Меню” – зображено у вигляді трьох горизонтальних ліній, там можна налаштувати гру;

“Info” – таблиця виплат, правила;

круглі стрілки – старт обертання;

“+” і “-” біля кнопки запуску – встановлення ставки.

Після вивчення правил можна починати грати в Gates of Olympus на реальні гроші. Для цього запустіть слот, встановіть ставку і прокрутіть барабан.

Безкоштовна гра в ігровому автоматі Gates of Olympus

У ігровій автомат Gates of Olympus грати безкоштовно без реєстрації можна на нашому сайті: тут представлена ​​його демо-версія. Щоб запустити автомат, потрібно натиснути на кнопку «Грати безкоштовно». Ви в будь-який момент можете перейти в режим на реальні гроші, натиснувши на відповідну кнопку. Тоді наш сайт переведе вас в он-лайн казино, де надають кращі умови для гри в Гейтс оф Олімпус.

Демо-версія по функціоналу нічим не відрізняється від звичайної, тільки гра проводиться не на реальні гроші, а на віртуальні. Через це вивести виграш неможливо.

Не всі онлайн-казино дозволяють грати в ігровий автомат Gates of Olympus безкоштовно без реєстрації. Деякі з них вимагають обов’язково створити аккаунт.

Як грати в Gates of Olympus з мобільного телефону?

Сьогодні більшість користувачів крутять барабани лотів «на ходу» за допомогою гаджетів. Через це розробники змушені забезпечувати їх відповідним адаптованим софтом. Ігровий автомат Gates of Olympus не став винятком. Грати в нього можна за допомогою офіційного додатку казино або через мобільну версію сайту.

Додаток потрібно встановити на свій гаджет. Завдяки тому, що всі малюнки і відео зберігаються в пам’яті, додаткової підкачки не потрібно. Мобільна версія запускається повністю онлайн і тому потребує великої кількості трафіку, але не займає місце на телефоні.